شكرا لقرائتكم خبر عن بالهول نائباً لرئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي تسمية ضرار حميد بالهول نائباً لرئيس المركز مع الاستمرار في قيامه بأعمال المشرف على قطاع العمل التنفيذي بالإنابة لحين اعتماد الهيكل التنظيمي وتعيين مدير تنفيذي وفريق مساعد له للقيام بالمهام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمركز الذي عٌقد "بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة علي بو جسيم، وحضور ضرار حميد بالهول، وسعيد عبد الغفار حسين، ويوسف عبد الله البطران،والخبراء الخارجيين حمدة سيف الشامسي، وسعيد علي العاجل، وأحمد عبد الله الظاهري، بالإضافة إلى محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية.

شهد الاجتماع أيضاً الانتهاء من مناقشة بنود النظام الأساسي للمركز، والاتفاق على عرضه في صيغته النهائية على فريق من القانونيين لإبداء الرأي الأخير فيه، قبل رفعه إلى وزارة العدل تمهيداً لاعتماده بصفة نهائية وبدء العمل بمقتضاه في مختلف الأمور والحالات الواردة للمركز.

كما اطلع الأعضاء على المسَودة الأولى للقواعد الإجرائية وما تشمله من تعريفات وأحكام عامة، والجوانب الأخرى المتعلقة باستقلالية المحكمين والموفقين والخبراء ومؤهلاتهم ومدة اعتمادهم، وبدء اجراءات التحكيم واختصاص المركز القانوني وغيرها من النواحي الإجرائية الخاصة بعمل المركز.

وفي سياق آخر تم تكليف كل من ضرار بالهول ويوسف البطران وسعيد العاجل بالإشراف على وضع استراتيجية عامة للمركز مع من يروه مناسباً من خبراء في هذا المجال.

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