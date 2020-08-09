ستيرلنج استلهم خسارة سيتي أمام توتنهام للفوز على الريال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف الإنجليزي جاري لينيكر المحلل في "بي تي سبورت" عن سر فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد في إياب الدور ال16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا والذي مهد له هدف النجم الإنجليزي رحيم ستيرلنج المبكر 2-1 (4-2 مجموع المباراتين) .

وقال لينيكر : لا أعرف إن كان مسموحاً لي مشاركة سر رحيم معكم أو لا ،لكنه بالفعل اتصل بالشبكة وطلب فيديو مباراة خسارة سيتي أمام توتنهام الموسم الماضي،لم يكن يريد فقط مراجعة أدائه في تلك المباراة بل استرجاع شعور المرارة الذي عانى منه،هذا يبرز حجم العامل النفسي في أداء المهاجم فقد كان يريد التأكد من عدم تكرار الشعور ".

وكان ستيرلنج قد احتفل الموسم الماضي بهدف التأهل على حساب توتنهام وركض ليتلقى التهنئة من زملائه لكن ألغي هدفه بداعي التسلل أثناء بناء الهجمة لتنتهي المباراة بالتعادل 4-4 ويصعد توتنهام .

ولعب ستيرلنج دوراً كبيراً في حملة سيتي الأوروبية هذا الموسم فقد سجل 6 أهداف وصنع هدفين في 8 مباريات وعلق بعد الفوز على الريال :" أظهرنا طاقة وحماساً،كنا بحاجة لجهد كبير لأننا نعرف جودة خصمنا، الفارق الوحيد كان من منا مستعد لتحمل ضغط الياردات الأخيرة ، كنا هجوميين بإمتياز وانتزعنا هدفين منهم ،إنه إنجاز رائع ونتمنى المزيد من الأهداف ".

واحتفل استاد الإتحاد بفوز الفريق ونشر عبارة " حظاً سعيداً في لشبونة" وذلك بعد تأهل فريق جوارديولا لخوض ربع نهائي البطولة الأوروبية أمام ليون الفائز على يوفنتوس،علماً ان المراحل النهائية ستقام في العاصمة البرتغالية بسبب كورونا .