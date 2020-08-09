شكرا لقرائتكم خبر عن فاران يعترف بالتسبب بهزيمة الريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحمل الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد مسؤوليته عن الهزيمة أمام ريال مدريد بعد تسببه بالهدفين وقال : أنا أتحمل المسؤولية، لا أريد الإختباء، أخطأت وخرجنا،أعتذر لزملائي وحزين لخروجنا ، لم يحدث أن ارتكبت هذه الأخطاء كثيراً في مسيرتي ،كانت ليلة صعبة وعلينا ضبط مشاعرنا ".

وانتقدت الصحافة العالمية على فاران وكتب مارتن كيون :"فاران ليس بمستوى راموس والريال انهار بدون قائده ".

وتابع راموس المباراة من المدرجات ببدلة أنيقة وربطة عنق وثابر على توجيه زملائه كأنه هو المدرب لكن لم تنفع النصائح واضاف كيون :" فاران ليس سبب خسارة الريال فقط بل لعب جيسوس دور الصياد الذي يتربص بفريسته عن قرب ،كما أجرى جوارديولا خيارات ناجحة في الدفاع إذ أجلس ستونز وايريك جارسيا وأوتمندي وأشرك مكانهم ايمريك لابورت وفيرناندينيو".

من جهته ، خاطر الويلزي جاريث بيل بسمعته بين المشجعين عندما كشف زيدان عن طلبه عدم السفر لمانشستر لأنه توقع أن يمضي الوقت على الدكة كما شوهد وهو يلعب الجولف قبل ساعات من مباراة فريقه أمام سيتي.

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