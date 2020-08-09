الإعلامي «عمر ربيع ياسين»: فيلا الخطيب لم تتعرض للسرقة

فجر الإعلامي عمر ربيع ياسين، مفاجأة بشأن تعرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للسرقة بعد عودته من إجازته في الساحل الشمالي.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "فيلا الخطيب لم تتعرض للسرقة ولكن فيلا ابنته رانا".

وأوضح: "هناك 3 فيلات تخص الخطيب إحداهما تخص الخطيب والأخرى تخص ابنته ندى والثالثة تخص رانا وهي التي تعرضت للسرقة".

وأتم: "الحرامي قام بقطع حديد الفيلا بالصاروخ وقام بسرقة تليفون فقط"