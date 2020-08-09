شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربى: لا نتحفظ على إقامة نهائى أفريقيا فى أى بلد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تحدث سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، عن موقف النادي المغربي من إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس قائلا "لا نتحفظ علي إقامة نهائي أفريقيا في أي بلد حال صعود فريق مصري ومغربي و نركز فقط في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ولا يوجد عندنا أزمة بشأن إقامة لقاء النهائي في أي بلد".
وتقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، مباراتا الذهاب يومى 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب، ومباراتا الإياب يومى 2 و3 أكتوبر بمصر وتطبيقاً لمبدأ العدالة، ستقام المباراة النهائية على أرض محايدة فى حال تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب من نصف النهائي، وسيتم فتح باب التقدم لاستضافة المباراة للاتحادات الأعضاء، باستثناء مصر والمغرب، لاستضافة النهائي الذى يقام من مباراة واحدة، والاتحادات الأعضاء الراغبة فى استضافة المباراة عليها التقدم بملف الطلب متضمناً ملعب المباراة والضمان الحكومى اللازم فى موعد أقصاه 17 أغسطس 2020.
وفى حال تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء فى مصر أو المغرب فى موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020، وتم وضع يوم 15 أغسطس 2020 موعدا نهائيا لتأكيد جاهزية الاتحادات الأعضاء المهتمة، والاتحاد المصرى لكرة القدم والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم وسيواصل الاتحاد الأفريقى مناقشة أصحاب المصلحة والشركاء المختلفين حول احتماليات تنظيم المباريات المتبقية من بطولة دوري الأبطال 2019/20 بدون حضور الجماهير أو خيارات أخرى.
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