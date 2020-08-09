شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 8 | 8 | 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 | 8 | 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، فايلر يعلن قائمة الأهلي في مباراة إنبي بعد عودة دوري كورونا.

تعرف على قائمة الأهلي في مباراة أنبي بعد عودة دوري كورونا

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التى ستدخل معسكر بعد قليل لخوض مباراة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد علي ستاد القاهرة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

الأهلى: خلال ساعات سيتم حسم ملف رمضان صبحى لصالحنا بمد استعارته

أفادت قناة النادى الأهلى، إنه سيتم خلال ساعات حسم ملف رمضان صبحى لصالح النادى الأحمر، من خلال تمديد استعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى، بالحصول على خطاب الموافقة من النادى الإنجليزى بتمديد الإعارة ثم الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى حيث أشارت قناة الأهلى إلى حدوث هذا الأمر خلال الساعات المقبلة وإنه سيكون خبر سار لجماهير الأهلى.

الأهلي يبحث مع أزارو ملف العروض والعودة للتدريب

فتحت إدارة النادى الأهلى خط اتصال مع المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق، خلال الأيام الماضية لحسم عدة أمور خاصة بمستقبل اللاعب وبحث مصيره مع القلعة الحمراء، بعدما انتهت إعارته مؤخراً للاتفاق السعودى بهدف الترتيب معه بشأن عودة اللاعب للقاهرة وحسم موقفه من المشاركة فى تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة فى التدريبات.

3 حالات كورونا فى صفوف مصر المقاصة قبل مواجهة أسوان بالدورى

أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادى مصر المقاصة بوجود ثلاثة حالات إيجايبة لفيروس كورونا ضمن المسحة التى أجريت بالأمس لـ 34 لاعباً والجهاز الفنى والإدارى، ويعانى لاعبان وعضو بالجهاز الطبى بالمقاصة من الفيروس اللعين، وعلى الفور قررت إدارة الفريق الفيومى استبعادهم من مواجهة أسوان المقرر إقامتها فى الخامسة عصر غداً الأحد على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدورى العام التى عادت عجلتها للدوران مساء الخميس الماضى بعد فترة توقف استغرقت 147 يوماً منذ مارس الماضي بسبب وباء كورونا المستجد.