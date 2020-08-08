نادي ألميريا الإسباني ينفي تفاوضه مع لاعبين من الدوري المصري

السبت 8 أغسطس 2020

صرح محمد العاصي الرئيس التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني بأنه لا صحه إطلاقا لخبر تفاوض نادي الميريا مع أي لاعب في الدوري المصري



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كما نفي بشكل قاطع تفاوض نادي الميريا مع أي لاعب مصري خلال الفترة الحالية، ويؤكد النادي على أن محدودية عدد اللاعبين المحترفين من خارج أوروبا تقف حائلًا أمام ضم أي لاعب مصري الجنسية للعب في صفوف النادي.

وكما أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي الميريا منذ أكثر من ٣ شهور عن ان علاقته بالرياضه المصريه قد انتهت تماماً.