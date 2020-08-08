اخبار الرياضه

نادي ألميريا الإسباني ينفي تفاوضه مع لاعبين من الدوري المصري

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي ألميريا الإسباني ينفي تفاوضه مع لاعبين من والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020

صرح محمد العاصي الرئيس التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني بأنه لا صحه إطلاقا لخبر تفاوض نادي الميريا مع أي لاعب في الدوري المصري

 

Advertisements

كما نفي  بشكل قاطع تفاوض نادي الميريا مع أي لاعب مصري خلال الفترة الحالية، ويؤكد النادي على أن محدودية عدد اللاعبين المحترفين من خارج أوروبا تقف حائلًا أمام ضم أي لاعب مصري الجنسية للعب في صفوف النادي.

 

وكما أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي الميريا منذ أكثر من ٣ شهور عن ان علاقته بالرياضه المصريه قد انتهت تماماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادي ألميريا الإسباني ينفي تفاوضه مع لاعبين من الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا