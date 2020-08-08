شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتأهل الى ربع نهائي دوري الأبطال بالفوز على نابولي بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق برشلونة الإسباني، الفوز على ضيفه نابولي، بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم،السبت، على ملعب كامب نو، في مباراة اياب دور الـ16 من دوري أبطال اوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بمدينة نابولي بالتعادل الإيجابي 1-1، وذلك قبل توقف البطولة بسبب جائحة كورونا، وبتلك النتيجة تأهل برشلونة بمجموع نتيجة المباراتين 4-2.

وسجل اهداف برشلونة، المدافع الفرنسي لينغليت في الدقيقة 10، وليونيل ميسي في الدقيقة 23، ولويس سواريز في الدقيقة 46.

وسجل هدف نابولي الوحيد لورنزو إنسيني من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

بتلك النتيجة تأهل برشلونة الى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويضرب موعدًا مع بايرن ميونيخ.

Advertisements