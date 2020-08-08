شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز: 30% من ألقاب الأهلي بالمجاملات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن عدد كبير من ألقاب النادي الأهلي جاء بالمجاملات والمساعدات.
وأوضح عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية:«أكثر من 30 % من ألقاب الأهلي المحلية جاءت من خلال مساعدة المسئولين عن اللعبة في مصر له، كذلك التحكيم ووكالة الأهرام التي كانت تمنح أضعاف نسب الرعاية للزمالك وباقي الأندية».
وواصل:«الأهلي كان يُجامل داخل وخارج الملعب، من خلال التحيكم وأمور أخرى عديدة، وأندهش عندما أرى هدف حسن شحاتة الملغي في موسم 81 وهدف أبوتريكة الغير شرعي في 2009».
وأنهى تصريحاته:«الموسم الماضي كان أكبر دليل على مساندة المسئولين عن الكرة المصرية للأهلي، فتم إعداد جدول مُحكم للنادي الأحمر من أجل تعويض فارق النقاط وحصد الدرع على حسابنا».
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