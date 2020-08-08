شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يكرر فوزه على تشيلسي ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق نادي بايرن ميونخ الألماني، فوزًا كبيرًا على ضيفه تشيلسي الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، في إياب دور الـ16 «ثمن النهائي» لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونخ قد حقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الذهاب على ملعب تشيلسي.

تقدم بايرن عن طريق هدافه وهداف البطولة البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء، وضاعف إيفان بريسيتش النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وحاول تشيلسي إحراز هدف حفظ ماء الوجه حتى تمكن أودوي من ذلك ولكن الحكم كان له رأي آخر وألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل، وقبل نهاية الشوط قلص تامي أبراهام النتيجة بإحراز هدف لتشيلسي في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني سيطر بايرن ميونخ سيطرة تامة على أحداث اللقاء، حتى أحرز توليسوي الهدف الثالث في الدقيقة 76، واختتم ليفاندوفيسكي مهرجان الأهدف بتسجيل الرابع في الدقيقة 83.

بتلك النتيجة يتأهل بايرن ميونخ ويضرب موعدًا مع برشلونة في الدور ربع النهائي للبطولة، يوم السبت المقبل، بمدينة لشبونة.

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