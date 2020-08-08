شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبدالعزيز: مرتضى منصور أعاد المنافسة والتوازن بين الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أعاد التوازن بين القطبين في السنوات الأخيرة.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية:«الزمالك تطور كثيراً على مستوى الصفقات والانشاءات بفضل قوة وشخصية مرتضى منصور وإدارته الحكيمة للنادي».
وأتم تصريحاته:«مرتضى أعاد المنافسة من جديد بين القطبين الأهلي والزمالك بما صنعه مع النادي الأبيض من انجازات خلال السنوات الخمسة الأخيرة».
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