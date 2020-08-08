شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يتحدى أسوان فى لقاء«المهددين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى الفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة مع أسوان، فى الخامسة مساء اليوم الأحد، على ملعب المقاولون العرب، ضمن الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدورى الممتاز. ويدخل المقاصة، بقيادة إيهاب جلال، المدير الفنى، المباراة وسط ظروف صعبة بسبب نزيف النقاط، الذى وضع الفريق فى مركز متأخر، السابع عشر، برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، فاز فى مباراتين، وتعادل فى 8، بينما خسر 7 مباريات.

على الجانب الآخر، يدخل أسوان- الذى يقوده أحمد كشرى، الذى تسلم المهمة مؤخرًا- المباراة برصيد 18 نقطة فى المركز الثالث عشر، من 17 مباراة خاضها الفريق، فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات.