شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن انطلاقة قوية أمام إنبى فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثًا عن الحفاظ على سجله خاويًا من أى هزائم، يعود الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لاستئناف مبارياته من جديد عندما يواجه إنبى فى الثامنة مساء اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة، ضمن الجولة المؤجلة الخامسة عشرة لبطولة الدورى الممتاز، بعد توقف المسابقة فترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

الأهلى يمر بأفضل حالاته فى الموسم الجارى بعدما خاض 17 مباراة استطاع تحقيق 16 فوزا وتعادل وحيد أمام سموحة ليتصدر الجدول برصيد 49 نقطة، ويتطلع لبداية قوية بعد عودة النشاط لرفع معنويات اللاعبين والتحضير الجيد قبل مواجهة الوداد المغربى فى سبتمبر المقبل بنضف نهائى دورى الأبطال الإفريقى.

اكتفى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى، بمباراتين وديتين فى برنامج التحضير لمباراة اليوم الأولى، فاز فى الأولى على سموحة بخماسية نظيفة، كما حقق الفوز فى الثانية على الجونة بخمسة أهداف مقابل هدفين، واطمأن خلالهما على الحالة الفنية والبدنية عند اللاعبين، كما حرص خلال التدريبات الأخيرة على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون لتجنب تكرارها فى اللقاءات الرسمية، كما كثف المدير الفنى من جلساته مع اللاعبين، لتحفيزهم على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم لتحقيق الانتصارات والحفاظ على الصدارة لإنهاء الموسم بالفوز بلقب الدورى.

يفقد الفريق عددا من نجومه، أبرزهم محمود كهربا للإيقاف، ورمضان صبحى بعد انتهاء إعارته رسميا بنهاية الشهر الماضى وعدم توصل الأهلى لاتفاق نهائى مع هيدرسفيلد الإنجليزى، وحسين الشحات الذى يخضع لبرنامج علاجى بعد جراحة الفتاق، وسعد سمير ومحمد محمود وياسر إبراهيم لإصابات مختلفة.

فايلر شدد على لاعبيه خلال المحاضرة الفنية الأخيرة على ضرورة الفوز والحفاظ على السجل الخالى من الهزائم حتى الآن، وحذرهم من الاستهتار بالمنافس وعدم النظر لترتيب الفرق لتجنب المفاجآت.

على الجانب الآخر، يدخل إنبى بقيادة حلمى طولان، المدير الفنى، اللقاء برصيد 25 نقطة فى المركز السابع، ويتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية أمام متصدر الدورى بالرغم من صعوبة المواجهة.

يغيب عن تشكيلة الفريق محمد شريف المعار من الأهلى بسبب الاتفاق على عدم مشاركته فى اللقاءات الرسمية ضد ناديه، وسيكون أحمد على البديل فى التشكيلة، بينما يستعيد الفريق جهود صلاح سليمان وأحمد عبدالعزيز بعد شفائهما من الإصابة.

خاض الفريق البترولى فترة إعداد قوية ركز خلالها طولان على رفع معدلات اللياقة البدنية لتعويض اللاعبين عن فترة الغياب الطويلة عن التدريبات بسبب فيروس كورونا بجانب التركيز على الجمل الفنية التى يرغب المدير الفنى فى تطبيقها خلال اللقاء.

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من جانبه، أكد حلمى طولان جاهزية لاعبيه للمباراة بالرغم من الظروف الصعبة التى واجهت كل الفرق بسبب فترة الإعداد الشاقة والغياب عن التدريبات لفترات طويلة.

وأضاف مدرب إنبى أن مواجهة الفريقين تشهد دائما إثارة وندية ونأمل فى الخروج منها بنتيجة جيدة لاستكمال باقى مباريات الدورى بقوة.