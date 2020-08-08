اخبار الرياضه

استبعاد مرعي ومسعد من معسكر المقاصة لاصابتهما بالكورونا واستدعاء أوتشو وموسيس  

0 نشر
هشام أبو حديد 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مرعي ومسعد من معسكر المقاصة لاصابتهما بالكورونا واستدعاء أوتشو وموسيس   والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة، نادي المقاصة بوجود ٣ حالات مصابة بفيروس في صفوف الفريق، وذلك بناء على نتيجة المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريق استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها غدا الأحد.

وتعود الحالات المصابة في صفوف الفريق للثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد، بجانب الدكتور أمين رفعت طبيب الفريق.

وفور وصول خطاب اتحاد الكرة غادر الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد بجانب طبيب الفريق المعسكر المغلق المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة أسوان، واستدعى إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة الثنائي خالد أوتشو وأودو موسيس لمعسكر الفريق بدلا من الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد.

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة أسوان في الخامسة مساء غد الأحد باستاد المقاولون العرب في إطار الجولة الثامنة عشرة للدوري.

  • الوضع في مصر

    Advertisements

  • اصابات

    95,314

  • تعافي

    51,672

  • وفيات

    4,992

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد مرعي ومسعد من معسكر المقاصة لاصابتهما بالكورونا واستدعاء أوتشو وموسيس   لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا