شكرا لقرائتكم خبر عن الميريا ينفي تفاوضه مع لاعبين من الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال محمد العاصي الرئيس التنفيذي لنادي الميريا الاسباني، بإنه لا صحه اطلاقًا لخبر تفاوض نادي الميريا مع أي لاعب في الدوري المصري .
كما نفي العاصي بشكل قاطع تفاوض نادي الميريا مع أي لاعب مصري خلال الفترة الحالية، ويؤكد النادي على أن محدودية عدد اللاعبين المحترفين من خارج أوروبا تقف حائلًا أمام ضم أي لاعب مصري الجنسية للعب في صفوف النادي.
وكما أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي الميريا منذ أكثر من ٣ شهور عن ان علاقته بالرياضه المصريه قد انتهت تمامًا.
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