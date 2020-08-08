شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، 21 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الخامسة مساء غدًا الأحد باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري.

وضمت القائمة كلا من: أحمد عادل ومحمود حمدي وحسني فتحي وأحمد مودي وأحمد محسن وعصام صبحي ومحمد دبش وعاصم سعيد ومحمد دسوقي ومحمد كناريا وصلاح ريكو وباولن فوافي وعبدالله مجدي ومحمد إبراهيم ومصطفى شبيطة ومحمد توني ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وصلاح عاشور وصلاح أمين وعمرو مرعي.

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة أسوان، وعقب نهاية المران أعلن إيهاب جلال قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.