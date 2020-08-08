21 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة أسوان

شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا لمباراة أسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة، 21 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الخامسة مساء غدًا الأحد باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري.
وضمت القائمة كلا من: أحمد عادل ومحمود حمدي وحسني فتحي وأحمد مودي وأحمد محسن وعصام صبحي ومحمد دبش وعاصم سعيد ومحمد دسوقي ومحمد كناريا وصلاح ريكو وباولن فوافي وعبدالله مجدي ومحمد إبراهيم ومصطفى شبيطة ومحمد توني ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وصلاح عاشور وصلاح أمين وعمرو مرعي.
وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة أسوان، وعقب نهاية المران أعلن إيهاب جلال قائمة اللاعبين المختارين للدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.
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