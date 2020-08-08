شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. محمود البنا حكما لمواجهة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي وانبي أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاح، رسميا تعيين محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وانبي في الدوري، ويعاونه احمد توفيق وهاني عبد الفتاح مساعدان و صبري ابراهيم حكم رابع ، ومحمود دسوقي حكما لتقنية الفيديو ومحمود ابو الرجال مساعد فيديو . الاهلي وانبي .. محمود البنا حكما لموقعة الدوري



تقام المباراة في تمام الثامنة مساء غد الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة ال١٥ من بطولة الدوري الممتاز.

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الاهلي وانبي .. فايلر يعلن قائمة الاهلي ضد انبي

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة إنبي، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي «أفشة»، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخري، ومروان محسن، وأليو بادجي.