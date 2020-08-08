شكرا لقرائتكم صورة .. خالد الغندور داخل إحدى المستشفيات عقب تعرضة لوعكة صحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق صورة له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك خلال تواجدة داخل أحد المستشفيات عقب تعرضة لوعكة صحية .

وطالب خالد الغندور أصدقاءه وأقاربه وجمهور نادى الزمالك بالدعاء له عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، تقدم على أثرها باعتذار عن عدم التواجد فى عمله بقناة الزمالك خلال الأسبوع الحالى قائلا: "كل اللى محتاجه من أصحابى وأصاقائى هو الدعاء لى بالشفاء إن شاء الله".

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الغندور

وعاد طارق يحيى المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، للظهور في برنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك مجددًا عقب إعلانه تولي تقديم الاستوديو التحليلي في القناة فقط، حيث قدم طارق يحيى حلقة أمس بدلاً من خالد الغندور الذى أعلن غيابه عن البرنامج لمدة أسبوع لظروف خاصة.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.