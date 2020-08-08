شكرا لقرائتكم أيمن عبدالعزيز: مرتضى منصور أعاد المنافسة والتوازن بين ‏الزمالك والأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن ‏مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أعاد التوازن بين ‏القطبين في السنوات الأخيرة.‏

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وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال ‏على شاشة قناة الزمالك:"الزمالك تطور كثيراً على مستوى الصفقات ‏والانشاءات بفضل قوة وشخصية مرتضى منصور وإدارته الحكيمة ‏للنادي".‏

وأتم تصريحاته:"مرتضى أعاد المنافسة من جديد بين القطبين الأهلي ‏والزمالك بما صنعه مع النادي الأبيض من انجازات خلال السنوات ‏الخمسة الأخيرة".‏