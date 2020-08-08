شكرا لقرائتكم أيمن عبدالعزيز: مرتضى منصور أعاد المنافسة والتوازن بين الزمالك والأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أيمن عبدالعزيز، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أعاد التوازن بين القطبين في السنوات الأخيرة.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"الزمالك تطور كثيراً على مستوى الصفقات والانشاءات بفضل قوة وشخصية مرتضى منصور وإدارته الحكيمة للنادي".
وأتم تصريحاته:"مرتضى أعاد المنافسة من جديد بين القطبين الأهلي والزمالك بما صنعه مع النادي الأبيض من انجازات خلال السنوات الخمسة الأخيرة".
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