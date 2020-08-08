شكرا لقرائتكم لجنة الحكام تنهي تجربة الـVAR بملعب اتحاد الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاج، تجربة تقنية الفيديو في ملعب الشرطة بالعباسية لاعتماده ضمن الملاعب المسموح فيها بتطبيق التقنية، وأقام مسئولو اتحاد الكرة مباراة ودية بين فريقي النيل للأدوية والبلاستيك، وأدارها تحكيميًا محمد الصباحي، وتولى مهمة حكم الفيديو محمود بسيوني.
ويخاطب اتحاد الكرة الـIFAB خلال الأيام المقبلة من أجل اعتماد الملعب رسميًا ضمن ملاعب تقنية الفيديو في مصر.
فيما اعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة بقيادة وجيه أحمد وعزب حجاح، رسميا تعيين محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وانبي في الدوري، ويعاونه احمد توفيق وهاني عبد الفتاح مساعدان و صبري ابراهيم حكم رابع ، ومحمود دسوقي حكما لتقنية الفيديو ومحمود ابو الرجال مساعد فيديو .
تقام المباراة في تمام الثامنة مساء غد الأحد على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة ال١٥ من بطولة الدوري الممتاز.
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة إنبي، وجاءت كالتالي:
محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، ومحمد هاني، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ومحمود متولي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، وحمدي فتحي، ومحمد مجدي «أفشة»، ووليد سليمان، وجونيور أجايي، وجيرالدو، وأحمد الشيخ، ومحمد فخري، ومروان محسن، وأليو بادجي.
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