شكرا لقرائتكم حسام باولو يكشف تفاصيل حادث طريق الإسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حسام باولو مهاجم الزمالك السابق وطلائع الجيش الحالي تفاصيل تعرضه لحادث مروع علي طريق الاسماعيلية منذ قليل وقال باولو في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" اصطحبت زميلي محمود سامي لاعب الطلائع وثلاثة من اصدقاؤنا من خارج الوسط الكروي لحضور حنة زميلنا احمد هاني في الاسماعيليه و أثناء طريقنا تعرضنا لاصطدام بالرصيف وانحرفت السيارة وتهشم الجزء الامامي بالكامل ونجونا من الموت بأعجوبة و ننتظر ونش في الوقت الحالي لنقل السيارة والعودة للقاهرة"

تعادل فريقا طلائع الجيش والإنتاج الحربى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر اليوم السبت على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن استعدادات الفريقين لافتتاح مشوارهم ببطولة الدوري التى عادت بعد تجميد دام خمسة شهور كاملة بسبب جائحة كورونا، تقدم عمرو جمال لطلائع الجيش فى الشوط الاول وتعادل باسم مرسى للإنتاج الحربى فى الدقيقة الاخيرة من عمر اللقاء.

واطمأن عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع على جاهزية لاعبيه الذين لم يشاركوا فى الوديات السابقة بسبب الإصابات مثل عمرو جمال وإسلام سرى ومحمد سعد سمير وأحمد سامى وعاصم صلاح، وأحمد هانى.

وقاد مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، فريقه فى المباراة الودية مع طلائع الجيش بعدما أجرى نجم الأهلى الأسبق مسحة تأكيدية لفيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية أيضاً، ليتأكد من شفائه بشكل تام من الفيروس، وأشرك عدد كبير من لاعبيه للإطمئنان على جاهزيتهم لمواجهة الاهلى بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

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وكان مختار قد أدار ودية فريقه مع نادى مصر التى انتهت بالتعادل السلبى أمس، الجمعة، فور علمه بسلبية مسحته، وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى شفاء كل عناصر فريقه من فيروس كورونا ليصبح الفريق جاهزاً لعودة بطولة الدورى، وكان آخر لاعب بالفريق مصاب بكورونا قد ظهرت نتيجة المسحة الخاصة به مساء الجمعة وجاءت سلبية.

ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بالدوري بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة ، ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة الاهلى المقرر لها 14 أغسطس الجارى بالجولة 19 لمسابقة الدوري العام .

وتغلب فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، على المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس بهدف نظيف فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار الإعداد لاستئناف مسابقة الدورى العام، وسجل ناصر منسى لاعب الطلائع هدف المباراة وحيد.

ويحتل الطلائع المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 8 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا ، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة نادي مصر والإنتاج الحربي والمقرر اقامتها في الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظرا لعدد العينات الإيجابية التي ظهرت في تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذي اُجري للاعبي وجهاز الفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي