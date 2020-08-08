شكرا لقرائتكم يوفنتوس يعلن إقالة ساري من تدريب الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم يوم السبت إقالة ماوريتسيو ساري المدير الفني بعد أن ودع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

ويرحل ساري بعد أن قضى موسما واحدا مع يوفنتوس، رغم أنه قاد الفريق للتتويج باللقب التاسع على التوالي في الدوري الإيطالي عقب رحيله عن فريق تشيلسي الصيف الماضي، وخسر بطولتي كأس السوبر وكأس إيطاليا هذا الموسم، وتعرض لانتقادات متكررة بسبب الأداء رغم الاحتفاظ بلقب الدوري.

وودع يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة وتأهل ليون الفرنسي بعد أن تعادلا 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إذ استفاد ليون من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.