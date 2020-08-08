شكرا لقرائتكم "الاحتراف" تعلن مواعيد فترات الانتقال لموسم 2020 - 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم السبت مواعيد فترات انتقال اللاعبين للموسم المقبل، 2020 - 2021.
وبحسب بيان لجنة الاحتراف تبدأ فترة الانتقال الصيفية في 15 أغسطس الحالي على أن تنتهي في 20 أكتوبر المقبل لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين و31 للدرجة الأولى والسادس من نوفمبر للدرجة الثانية.فيما تبدأ فترة الانتقالات الشتوية في الحادي عشر من يناير 2021 وتنتهي في 7 فبراير.
وكان دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين قد استئنف في الرابع من أغسطس الحالي بعد توقف بدأ في منتصف مارس الماضي.
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