شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 8 | 8 | 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت 8 | 8 | 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، كارتيرون يعود لمران الفترتين فى الزمالك بسبب مواجهة الاتحاد. يخوض لاعبو الزمالك، تدريبات خفيفة مساء اليوم فى جيمانيزيوم فندق الإقامة بمعسكر برج العرب، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غد، الاثنين، باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية. الزمالك يخضع لمسحة كورونا استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية خاصة بفيروس كورونا بمعسكر الفريق اليوم، عقب انتهاء الفريق من مرانه، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة، ضمن الاستعدادات لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غد، الاثنين، باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية. أوباما مغرداً: اتَّقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب نشر يوسف أوباما، مهاجم الزمالك، تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً:"اتَّقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب"، بعدما تناثرت العديد من الأنباء حول الأمور المختلفة التى تخصه فى الفترة الأخيرة عقب إصابته فى العضلة الأمامية التى أبعدته عن معسكر الفريق الأبيض فى مدينة برج العرب ومباريات الفريق بالدورى الممتاز. Advertisements مصطفى فتحى مهدد باستمرار غيابه عن الزمالك أمام الاتحاد تحوم شكوك حول قدرة مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، على اللحاق بمباراة الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندرى، فى اللقاء المقرر له بعد غد الاثنين باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، التى يبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية. فرجانى ساسى يوجه رسالة لـ طارق حامد بعد عودته لتدريبات الزمالك حرص الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، على توجيه رسالة إلى طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض عقب عودة الأخير للمشاركة فى تدريبات الفريق، ضمن الاستعدادات لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غد، الاثنين، باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية.

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