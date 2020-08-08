أخبار النادى الأهلى اليوم السبت 8 | 8 | 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم السبت 8 | 8 | 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأهلى: خلال ساعات سيتم حسم ملف رمضان صبحى لصالحنا بمد استعارته
تعرف على قائمة الأهلي في مباراة إنبي بعد عودة دوري كورونا
أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التى ستدخل معسكر بعد قليل لخوض مباراة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد علي ستاد القاهرة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز .
الأهلى: خلال ساعات سيتم حسم ملف رمضان صبحى لصالحنا بمد استعارته
أفادت قناة النادى الأهلى، إنه سيتم خلال ساعات حسم ملف رمضان صبحى لصالح النادى الأحمر، من خلال تمديد استعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى، بالحصول على خطاب الموافقة من النادى الإنجليزى بتمديد الإعارة ثم الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى حيث أشارت قناة الأهلى إلى حدوث هذا الأمر خلال الساعات المقبلة وإنه سيكون خبر سار لجماهير الأهلى.
الأهلي يبحث مع أزارو ملف العروض والعودة للتدريب
فتحت إدارة النادى الأهلى خط اتصال مع المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق، خلال الأيام الماضية لحسم عدة أمور خاصة بمستقبل اللاعب وبحث مصيره مع القلعة الحمراء، بعدما انتهت إعارته مؤخراً للاتفاق السعودى بهدف الترتيب معه بشأن عودة اللاعب للقاهرة وحسم موقفه من المشاركة فى تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للتفاوض مع المهاجم المغربى ووكيل أعماله من أجل الاتفاق على مستقبله الكروى بعد انتهاء التجربة السعودية وكذلك حسم موقفه من المشاركة فى التدريبات.
الأهلي يكشف موقف أيمن أشرف من مباراة إنبي وتطورات تأهيل ياسر إبراهيم
أكد الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي إن أيمن أشرف لاعب الفريق بات لائقا طبيا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة انبي غدا ،مُعلقاً: تم الاطمئنان علي حالة اللاعب أمس بعد مشاركته في التدريبات الجماعية وبعد تواجده أيضا اليوم بشكل طبيعي رفقة زملائه في المران الجماعي..يذكر ان أيمن أشرف تعرض للإصابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي قبل انتظامه أمس في المران الجماعي، ويستعد الأهلي لمواجهة انبي في الثامنة مساء غدٍ الأحد علي ستاد القاهرة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
اتحاد الكرة يزف بشرى سعيدة لأبطال فيلم الرعب من مسحة كورونا بقيادة أجاى
جاء مطالبة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لوزارة الصحة فى خطاب رسمي بتغيير البروتوكول الطبي الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة بعد تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن تعديل البروتوكول الطبى مؤخرا وعدم إجراء المسحات إلا بعد ظهور الأعراض على الشخص فقط، فى ظل انخفاض الأعداد اليومية للإصابة بفيروس كورونا في مصر بشكل عام ، ليكون بمثابة البشرى السعيدة لعدد من اللاعبين الذين شكلت مسحة كورونا "فيلم رعب" لهم قبل أي مباراة.
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