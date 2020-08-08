شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجي حكما لمباراة المقاصة وأسوان غدا.. وسيد شعبان للفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، اختيار محمود ناجي حكما لمباراة المقاصة وأسوان غدا في الدوري العام ، ويعاونه المساعدان واءل شعبان وعمر فتحي ، وجلال احمد حكم رابع ، كما اختارت سيد شعبان حكما لتقنية الفيديو و مصطفي عثمان حكم مساعد فيديو.

واختار إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة، 21 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة أسوان، المقرر إقامتها فى الخامسة مساء غد الأحد باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدورى

وضمت القائمة كلا من: أحمد عادل ومحمود حمدى وحسنى فتحى وأحمد مودى وأحمد محسن، وعصام صبحى ومحمد دبش وعاصم سعيد ومحمد دسوقى ومحمد كناريا، وصلاح ريكو وباولن فوافى وعبد الله مجدى ومحمد إبراهيم ومصطفى شبيطة ومحمد تونى، ومحمد مسعد وشميلس بيكلى وصلاح عاشور وصلاح أمين وعمرو مرعى.

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامى استعدادا لمباراة أسوان، وعقب نهاية المران أعلن إيهاب جلال قائمة اللاعبين المختارين للدخول فى المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة