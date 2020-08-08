شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين يغيبون عن الأهلى أمام إنبى ما بين الإيقاف والاستدعاء والإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النادى الأهلي في الثامنة مساء الأحد، نادى إنبى في أولى مبارياته عقب استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد فترة توقف استمرت نحو 5 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وهو يعاني من غيابات مؤثرة.

وتسبب فيروس كورونا في توقف النشاط الكروي في مصر منذ مارس الماضي، لكنه عاد يوم الخميس الماضي بمواجهة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، والتي حسمها الفريق الأبيض بهدف دون رد.

وينتظر أن يلعب الأهلي مساء الأحد ضد إنبي على استاد القاهرة الدولي، وهو على قمة ترتيب الدوري بـ49 نقطة بفارق 15 نقطة عن الزمالك أقرب ملاحقيه.

ويغيب عن الأهلى أمام إنبى 8 لاعبين مؤثرين وضعت الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر في مأزق كبير.

Advertisements

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جاهزية أحمد الشيخ، لاعب الفريق، لمباراة إنبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

أضاف أن اللاعب انتظم اليوم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في القدم.

وانتظم أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعرض الشيخ لكدمة قوية في القدم خلال مشاركته في مران الفريق، الذي أقيم أول من أمس، حيث غاب عن المران الجماعي أمس، واكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» قبل مشاركته في المران الجماعي اليوم.