حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 8 | 8 | 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 | 8 | 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فايلر يعلن قائمة الأهلي في مباراة أنبي بعد عودة دوري كورونا

تعرف على قائمة الأهلي في مباراة أنبي بعد عودة دوري كورونا

الأهلى: خلال ساعات سيتم حسم ملف رمضان صبحى لصالحنا بمد استعارته

الأهلي يبحث مع أزارو ملف العروض والعودة للتدريب

3 حالات كورونا فى صفوف مصر المقاصة قبل مواجهة أسوان بالدورى