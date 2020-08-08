حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 8 | 8 | 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 8 | 8 | 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، فايلر يعلن قائمة الأهلي في مباراة أنبي بعد عودة دوري كورونا
تعرف على قائمة الأهلي في مباراة أنبي بعد عودة دوري كورونا
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