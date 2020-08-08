شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا وهداية وثريا.. هل تعتزل نجمات الرياضة بعد الارتباط؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاعبات الرياضة مثلهن مثل باقى البنات، لهن حياتهن الشخصية، من حيث الارتباط والزواج وبناء أسرة وأطفال، ولكن هل الاعتزال يكون الحل أمام اللاعبات بعد الارتباط سواء بالخطوبة أو الزواج؟ سؤال طرح نفسه بعد ارتباط عدد من لاعبات الرياضة ونجومها فى مختلف الرياضات، مثل جيانا فاروق بطلة الكاراتيه، وهداية ملاك لاعبة التايكوندو، بالإضافة إلى ثريا محمد "كليوباترا السلة".

جاء احتفال جيانا فاروق بإقامة حفل اقتصر على أسرة العروسين، بالإضافة إلى الأصدقاء والمقربين، بينما احتفلت ثريا محمد لاعبة سلة الأهلى والملقبة بكليوباترا فى جو عائلى بالمنزل اقتصر على أسرة العروسين فقط، وبالانتقال إلى ريم العراقى فأقامت حفل لزفافها ، وعمل فوتوسيشن .

وفيما يخص هداية ملاك فمن المقرر ان تكون احدث عروس في الوسط الرياضى على مستوى اللاعبات ، عقب عيد الأضحى ، حيث الاحتفال بالزفاف .

الارتباط أمر طبيعى لكل نجمات الرياضة ، ولكنه يختلف كثيرا بالنسبة للثنائى جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه ، و هداية ملاك نجحن في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، حيث تأهلت الأولى من خلال النقاط و الرانك الخاص بها من خلال المشاركة في المباريات و البطولات ، أما الثانية فتأهلت من خلال البطولة الأفريقية الأخيرة ، و جاء الارتباط ليضع علامات استفهام حول مدى جاهزيتهما للأولمبياد ، سواء بالسفر في معسكرات وبطولات بدول أخرى خلال ارتباطهن كما أن هداية ملاك جعلت هناك مخاوف داخل اتحاد لعبتها فور علمهم باقتراب زفافها في ظل إمكانية رزقها الله بالأطفال خلال العام الأول من زواجها وهو ما يصعب سفرها الى طوكيو وبالتالي تضيع فرصة ميدالية محققة .

Advertisements

وهناك مخاوف من أن تسير على نفس طريقة تفكير بعض اللاعبات فى التايكوندو ، حيث كتبت رضوى رضا لاعبة المنتخب أنها ستتجه إلى التدريب دون إعلان الاعتزال وذلك بعد أيام من خطبتها و عقد قرانها، أو نفس طريق لاعبات منتخب المصارعة، حيث لم يعد هناك نجمات فى الصف الأول للمنتخب سوى سمر حمزة ، و التى لم ترتبط حتى الان ، بينما اعتزلت ايناس خورشيد بعد الزواج، ونادية عنتر التى اتجهت الى التدريب الان.

جيانا فاروق بطلة العالم في الكاراتيه استطاعت أن تقسم وقتها بين دراستها و رياضتها المفضلة ، حيث درست الصيدلة وتفوقت فيها بأعلى التقديرات ، وكذلك حصدت الميداليات، وهو ما يجعل مهمتها سهلة الفترة المقبلة ، في التنسيق بين الرياضة والحياة الأسرية ، مثلما فعلت زميلتها في المنتخب شيماء أبو اليزيد والتي اعتزلت فور علمها " بحملها " وودعت البطولات والتدريبات ، ولكن بعد أن وضعت طفلتها عالية ، عادت الى الصالات وشارك في البطولات مرة أخرى وحصدت ميداليات متنوعة بين الذهب والفضة والبرونز ببطولات مختلفة سواء بطولة عالم أو بطولات أفريقية .

وبالانتقال الى ثريا محمد اللاعبة التي اختارها الاتحاد الدولى للسلة كافضل لاعبة في افريقيا ببطولات 3x3 واختيارها ضمن افضل 10 لاعبات في العالم ، فالأمور بالنسبة لها قد تكون أسهل خاصة وأن هناك عدد كبير من لاعبات الرياضات الجماعية حافظن على رياضتهن وحياتهن الأسرية في نفس الوقت .

وفى تنس الطاولة، ستكون ريم العراقى في نفس الطريق الذى سارت عليه فرح عبد العزيز لاعبة المنتخب والمتزوجة من نجم السلة عاصم الجندى ، حيث وفقت بين بيتها و رياضتها ووجودها كعنصر أساسى في منتخب الطاولة .