المقاصة يستبعد ثنائي الفريق أمام أسوان بعد اكتشاف 3 إصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن نادي مصر للمقاصة عن استبعاد الثنائي عمرو مرعي، محمد مسعد من مواجهة أسوان ضمن بطولة دوري we الممتاز، بعد اكتشاف 3 إصابات داخل الفريق في المسحة التي أجريت استعدادًا للمباراة.

ويلعب مصر للمقاصة أمام أسوان غدًا الأحد ضمن دوري We الممتاز، وبحسب البرتوكول الطبي لابد من إجراء مسحة قبل كل مباراة.

وأخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي المقاصة بوجود 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق، وذلك بناء على نتيجة المسحة الأخيرة.

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وأوضح المركز الإعلامي لنادي مصر للمقاصة أن الإصابات لكل من؛ عمرو مرعي ومحمد مسعد، بجانب الدكتور أمين رفعت طبيب الفريق.

وفور وصول خطاب اتحاد الكرة غادر الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد بجانب طبيب الفريق المعسكر المغلق المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة أسوان، واستدعى إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة الثنائي خالد أوتشو وأودو موسيس لمعسكر الفريق بدلا من الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد.

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة أسوان في الخامسة مساء غد الأحد باستاد المقاولون العرب في إطار الجولة الثامنة عشرة للدوري.