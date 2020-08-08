المقاصة يستبعد ثنائي الفريق أمام أسوان بعد اكتشاف 3 إصابات بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أعلن نادي مصر للمقاصة عن استبعاد الثنائي عمرو مرعي، محمد مسعد من مواجهة أسوان ضمن بطولة دوري we الممتاز، بعد اكتشاف 3 إصابات داخل الفريق في المسحة التي أجريت استعدادًا للمباراة.
ويلعب مصر للمقاصة أمام أسوان غدًا الأحد ضمن دوري We الممتاز، وبحسب البرتوكول الطبي لابد من إجراء مسحة قبل كل مباراة.
وأخطرت اللجنة الطبية التابعة لاتحاد الكرة نادي المقاصة بوجود 3 حالات مصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق، وذلك بناء على نتيجة المسحة الأخيرة.
وأوضح المركز الإعلامي لنادي مصر للمقاصة أن الإصابات لكل من؛ عمرو مرعي ومحمد مسعد، بجانب الدكتور أمين رفعت طبيب الفريق.
وفور وصول خطاب اتحاد الكرة غادر الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد بجانب طبيب الفريق المعسكر المغلق المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة استعدادا لمباراة أسوان، واستدعى إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة الثنائي خالد أوتشو وأودو موسيس لمعسكر الفريق بدلا من الثنائي عمرو مرعي ومحمد مسعد.
ويستعد فريق المقاصة لمواجهة أسوان في الخامسة مساء غد الأحد باستاد المقاولون العرب في إطار الجولة الثامنة عشرة للدوري.
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