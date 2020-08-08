بعد اجتماع الخطيب وبيبو.. دمج فرق الناشئين بالأهلي وتحديد المدربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

اجتمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي بخالد "بيبو" رئيس قطاع الناشئين ومدربي القطاع اليوم الأحد من أجل إعادة تشكيل فرق الناشئين والشباب بالأهلي بداية من الموسم المقبل 2020-2021.

وعلم "يلا كورة" أن الاجتماع نتج عنه الإتفاق على دمج فريق 2000 مع 1999، على أن يتولى إدارته عمرو أنور الذي كان مدربًا لفريق الشباب في الموسم الماضي.

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وتقرر اختيار أفضل المواهب بفريق 2000 ليلعبوا ضمن فريق الشباب مواليد 1999 في الموسم المقبل.

وسيتم تطبيق نفس النظام بين فريقي 2001 و2002، على أن يكون ياسر رضوان مدربًا للفريق ويعاونه معتز إينو.

وسيتولى محمد شرف تدريب فريق 2003 على أن يندمج معه مواليد 2004، ويدير شريف عبدالفضيل فريق موسم 2005، وسيد غريب لفريق مواليد 2006، على أن يبدأ العمل من الثلاثاء المقبل.