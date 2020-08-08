بالفيديو.. إبداع ميسي وركلتا جزاء.. ملخص شوط مثير بين برشلونة ونابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حسم فريق برشلونة الإسباني الشوط الأول من مواجهة نابولي الإيطالي لصالحه، بعدما تقدم بنتيجة (3-1) على ملعب "كامب نو" معقل البارسا في إياب دور الـ16 لمسابق دوري أبطال أوروبا.

وتألق الأرجنتيني ليونيل ميسي في الشوط الأول بعدما سجل الهدف الثاني لفريق من مهارة عالية، قبل أن يتسبب في ضربة جزاء جاء منها الهدف الثالث لأصحاب الأرض حيث سجله لويس سواريز.

وسجل ميسي الهدف الشخصي الثاني له في المباراة، لكن الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو ليقوم بإلغائه بسبب وجود لمسة يد ضد صاحب الـ33 عاما قبل أن يسدد الكرة في الشباك.

لكن نجم برشلونة خطف القلوب بعدما تعرض لإصابة قوية في كاحل قدمه اليسرى، حيث اقتنص الكرة قبل أن يسددها كوليبالي مدافع نابولي، لترتطم قدم السنغالي بالمهاجم الأرجنتيني.

واستكمل ميسي الدقائق المتبقية من المباراة بشكل طبيعي، قبل أن يتمكن نابولي من تقليص الفارق بعدما سجل هدفا من ركلة جزاء نفذها لورينزو إينسيني لينتهي الشوط الأول (1-0).

وكان لقاء الذهاب انتهى في إيطاليا بتعادل نابولي مع برشلونة بنتيجة (1-1).

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أبرز لقطات الشوط الأول من مباراة برشلونة ونابولي:

هدف لينجليه في نابولي

هدف رائع من ميسي في نابولي

الحكم يلغي هدف لميسي أمام نابولي

هدف سواريز في نابولي

هدف إنسيني في برشلونة

إصابة ميسي أمام نابولي