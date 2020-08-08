البنا يدير لقاء الأهلي وإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين محمود البنا لإدارة مباراة الأهلي وإنبي في اللقاء الذي سيقام غدًا الأحد ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر.

وأفادت الصفحة الرسمية، للاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، أن البنا سيدير لقاء الأهلي وإنبي.

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وتم اختيار الثنائي أحمد توفيق وهاني عبد الفتاح كحكام مساعدين، وسيتولى محمود دسوقي حكم الفيديو، على أن يكون محمود أبو الرجال حكمًا مساعدًا للفيديو.

ويتواجد الأهلي على قمة ترتيب دوري we المصري برصيد 49 نقطة، في المقابل يحتل إنبي الترتيب السابع برصيد 25 نقطة.

جدير بالذكر أن مسابقة دوري we المصري تم استئنافها يوم الخميس الماضي بلقاء الزمالك والمصري البورسعيدي بعد قرار اتحاد الكرة بعودة المسابقة عقب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).