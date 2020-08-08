منافس الزمالك.. الرجاء يقفز لقمة الدوري المغربي مؤقتًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق الرجاء البيضاوي فوزًا ثمينًا على حساب فريق أولمبيك آسفي بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" ضمن مباريات الأسبوع الـ20.

الرجاء احتاج فقط الشوط الأول من أجل تحقيق الفوز حيث افتتح عبد الرحيم الشاكر أهداف المباراة في الدقيقة 20 من ركلة حرة مباشرة، وعزز سفيان رحيمي النتيجة لصالح الفريق الأخضر في الدقيقة 45 من زمن أحداث الشوط الأول.

واستعاد الرجاء نغمة الانتصارات من جديد بعد التعادل السلبي الذي حققه في الجولة الماضية أمام المغرب التطواني.

وأصبح الرجاء في صدارة الدوري المغربي بصورة مؤقتة برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين عن الوداد والذي سيواجه أولمبيك خريبكة يوم الإثنين المقبل.

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وسيخرج الرجاء لمواجهة حسنية أغادير يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ21 في لقاء سيقام على ملعب "أدرار"

ويأتي ترتيب الدوري المغربي كالتالي: الرجاء 39 نقطة (20 مباراة) - الوداد 37 نقطة (20 مباراة) - نهضة بركان 36 نقطة (20 مباراة) - مولودية وجدة 35 نقطة (20 مباراة) - الفتح الرباطي 35 نقطة (20 مباراة).

ويُعد الرجاء منافس الزمالك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث ستقام المباراة الأولى في المغرب خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تقام موقعة الإياب في مصر وتحديدًا في الثاني من أكتوبر المقبل في إطار نصف نهائي المسابقة.

الرجاء أيضًا يُعد منافس الإسماعيلي في البطولة العربية بدور نصف النهائي، حيث كان لقاء الذهاب والذي أقيم على ملعب "الإسماعيلية" انتهت بفوز "الدراويش" بهدف دون رد جاء عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف.