رسميًا.. بيرلو مدربًا ليوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تولي أندريا بيرلو قيادة الفريق في الفترة المقبلة خلفًا لماوريسيو ساري والذي أقيل من منصبه اليوم السبت.

وأفاد الموقع الرسمي ليوفنتوس، السبت، أن بيرلو سيتولى قيادة الفريق بعدما وقّع على عقد مدته موسمين ليكون بديلاً لساري والذي رحل من منصبه.

وكان ساري أقيل من منصبه اليوم السبت، عقب خروج يوفنتوس من دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب أولمبيك ليون الفرنسي.

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وبحسب صحيفة "فوتبول إيطاليا"، فإن أندريا أنييلي رئيس ومالك نادي يوفنتوس يرى أن بيرلو "زيدان الجديد" خاصة أن متوسط الميدان الإيطالي لديه مسيرة متميزة.

ويسعى أندريا أنييلي إلى أن يسير بيرلو على خطى زيدان بعدما استطاع الفرنسي أن يحقق ثلاث بطولات متتالية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتولى بيرلو قيادة فريق الشباب بيوفنتوس قبل عشرة أيام في خطوة تمهيدية لقيادة الفريق الأول خلال المستقبل، حتى جاء القرار اليوم بتولي فريق عملاق مدينة تورينو.

وكان ساري تلقى العديد من الانتقادات خلال الفترة الأخيرة على الرغم من قيادة اليوفي للحصول على لقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي.