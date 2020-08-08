مباشر.. بايرن ميونيخ 4 - 1 تشيلسي.. دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق بايرن ميونيخ الألماني فوزا عريضا على حساب تشيلسي الإنجليزي، بنتيجة 4 أهداف لهدف في اياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب على ستاد ستامفورد بريدج بنتيجة 3-0، ليضمن بذلك التأهل لدوري الـ 8 بنتيجة 7 أهداف لهدف.

وتكون تشكيل بايرن ميونيخ من: مانويل نوير، كيميتش، بواتينج، ألابا، ألفونسو ديفيس، جوريتزكا، تياجو ألكانترا، جنابري، توماس مولر، بيرسيتش، ليفاندوفيسكي.

وتكون تشكيل تشيلسي من: كابايرو، ريسي جيمس، أندرياس كريستيانسن، كورت زوما، إيمرسون، روس باركلي، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش، هودسون أودوي، أبراهام، ماسون ماونت.

أحداث المباراة

وسجل بايرن ميونيخ هدف التقدم مبكرا مع حلول الدقيقة 10 من ركلة جزاء سدها اللاعب بنجاح، قبل أن يضاعف بيرسيتش النتيجة في الدقيقة 24 لصالح بايرن ميونيخ.

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وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا لتشيلسي سجله هودسون أودوي في الدقيقة 28 بعدما اتضح وجود تسلل على الضيوف في عملية بناء الهجمة.

وتمكن أبراهام من تقليص النتيجة لصالح تشيلسي في الدقيقة 44 من عمر المباراة بعد إبعاد نوير لكرة عرضية في اتجاه المهاجم الانجليزي الذي وضعها في شباك أصحاب الأرض.

وساهم ليفاندوفيسكي في صناعة الهدف الثالث في المباراة بالدقيقة 76 من عمر المباراة لزميله لتوليسو الذي سددها رائعة في شباك كابايرو لترتطم الكرة به وتسكن الشباك.

وعاد المهاجم البولندي ليسجل مجددا محرزا الهدف الرابع لبايرن ميونيخ في الدقيقة 83.

وبتلك النتيجة تأهل فريق بايرن ميونيخ إلى دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه برشلونة الذي تخطى عقبة نابولي الإيطالي.