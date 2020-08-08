مباشر دوري الأبطال.. برشلونة 3-1 نابولي.. هدف ملغي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان لقاء الذهاب انتهى في إيطاليا بتعادل نابولي مع برشلونة بنتيجة (1-1).

ويحسم الصدام الذي يستقبله ملعب "كامب نو" مقعدًا جديدًا في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، الذي يقام في لشبونة بنظام البطولة المصغرة.

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، خوردي ألبا، فرانكي دي يونج، سيرجي روبيرتو، إيفان راكيتيتش، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، لويس سواريز.

تشكيل نابولي: دافيد أوسبينا، جيوفاني دي لورينزو، كوستاس مانولاس، خاليدو كوليبالي، ماريو روي، فابيان رويز، دييجو ديما، بيوتر زيلينسكي، خوسيه كاييخون، درايز ميرتنز، لورينزو إينسيني.

ملخص المباراة:

جاءت الخطورة الأولى في المباراة مبكرا من جانب نابولي في الدقيقة الثانية، بعدما استغل الضيوف هفوة دفاع برشلونة، لتأتي الكرة إلى لورينزو إينسيني الذي مررها إلى درايز ميرتنز ليسددها الأخير بيسراه لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن من الخارج.

جاء الرد من برشلونة في الدقيقة التاسعة بعدما مرر خوردي ألبا عرضية أرضية على حدود منطقة الجزاء، ليتركها لويس سواريز إلى ميسي القادم من الخلف ويسددها بقدمه اليسرى، لترتطم بدفاع نابولي وتتجه إلى ركلة ركنية بالدقيقة التاسعة.

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وفي الدقيقة العاشرة، نجح برشلونة في افتتاح التسجيل عن طريق كليمو لينجليه، بعدما نفذ إيفان راكيتيتش الركلة الركنية ليحولها المدافع الفرنسي برأسية قوية في شباك الحارس أوسبينا بالدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

وضاعف برشلونة النتيجة في الدقيقة الـ23 عن طريق ليونيل ميسي بعدما مر نجم الفريق من أكثر من مدافع داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى نابولي.

وبعد مرور نصف ساعة من اللقاء، أحرز ميسي الهدف الثالث للفريق مستغلا عرضية من فرانكي دي يونج، لكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد ضد النجم الأرجنتيني، رغم أن الإعادة التلفزيونية لم تؤكد صحتها.

واحتاج حكم اللقاء للجوء إلى تقنية الفيديو لاتخاذ قراره بشأن وجود ضربة جزاء، قبل أن يحتسبها لوجود عرقة من كوليبالي مدافع نابولي لميسي داخل منطقة الجزاء، ليتعرض الأرجنتيني لإصابة خفيفة في قدمه اليسرى.

وتمكن لويس سواريز من ترجمة ركلة الجزاء بعدما سدد الكرة في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس أوسبينا بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، مدونا الهدف الثالث لبرشلونة لتصبح النتيجة (3-0).

وقبل نهاية الشوط الأول، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لنابولي تسبب فيها إيفان راكيتيتش، لينفذها لورينزو إينسيني بنجاح بعد تسديد الكرة في الزاوية اليمنى بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وينتهي الشوط (3-1).

سيطرت حالة من الهدوء على أول 20 دقيقة من الشوط الثاني وسط سيطرة من نابولي على الكرة في أغلب أوقات المباراة.

وفي الدقيقة الـ81، سجل نابولي هدفا عن طريق البديل ميليك من ضربة رأسية قوية في شباك مارك أندريه تير شتيجن، لكن حكم الراية ألغاه بداعي وجود تسلل ضد المهاجم البولندي.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..