تقارير: طرابزون يغري أرسنال للفوز بتوقيع النني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية تركية أن إدارة نادي طرابزون سبور تحاول إغراء أرسنال للتعاقد مع محمد النني على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لما ذكره موقع جازيت دامجا التركي، فإن طرابزون سبور عرض على أرسنال تحمل مبلغ مليون و500 ألف يورو من راتب النني السنوي.

وأوضح الموقع أن عرض طرابزون يشير إلى أن أرسنال سيكون عليه تحمل المبلغ المتبقي من راتب النني.

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وسبق لصحيفة ميليت التركية، أن أشارت إلى عرض بشكتاش دفع مليون و250 ألف يورو للنني كراتب سنوي، على أن يدفع أرسنال نفس المبلغ للاعب لاستكمال راتبه السنوي. (طالع من هنا)

ويحاول طرابزون الفوز بتوقيع النني على عقد استعارته لمدة موسم، عن طريق زيادة حصته في راتب النني، مع تقليص المبلغ الذي سيدفعه أرسنال للاعب بقيمة 250 ألف يورو.

الجدير بالذكر أن النني لعب في صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، ليحاول الفريق تجديد استعارته للاعب المصري مع منافسة طرابزون سبور له.