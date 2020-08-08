رياضة | الإسماعيلي يحدد سعر بيع باهر المحمدي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يحدد سعر بيع باهر المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مسؤولو الكرة بالنادي الإسماعيلي، قيمة بيع باهر المحمدي مدافع الفريق الكروي الأول بالدروايش، ومنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

سعر بيع باهر المحمدي في الميركاتو الصيفي

وضع مسئولو نادي الإسماعيلي تسعيرة بيع باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، مطلع الموسم الكروي الجديد.

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وترغب إدارة النادي الإسماعيلي في بيع المحمدي خلال الموسم المقبل وتحقيق مكسب مادي من ورائه لما يمثله من أهمية كبيرة.

واشترط مسئولو الإسماعيلي الحصول على 3 ملايين دولار نظير التفريط في خدمات باهر المحمدي على أن تكون الأولوية لهم في بيعه خارجيًا.

الجدير بالذكر أن مسؤولي النادي الأهلي، نجحوا في الحصول على توقيع باهر المحمدي مدافع الاسماعيلي، لمدة أربعة مواسم ونص، مقابل 60 مليون جنيه.