رياضة | محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وإنبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وإنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام إنبي مساء غدٍ الأحد.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة لطاقم تحكيم مكون من :-

محمود البنا (حكم ساحة)

Advertisements

أحمد توفيق و هاني عبد الفتاح (حكمين مساعدين)

صبري إبراهيم (حكم رابع)

محمود دسوقي (حكم فيديو)

محمود أبو الرجال (مساعد حكم فيديو)

ويحتل الأهلي صدارة المسابقة برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد فريق إنبي في المركز السابع برصيد 25 نقطة.