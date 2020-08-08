رياضة | إجراء مسحة كورونا للاعبي غزل المحلة الأربعاء المقبل

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إجراء مسحة كورونا للاعبي غزل المحلة الأربعاء المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة الطبية بالإتحاد المصري لكرة القدم أن الأربعاء المقبل هو موعد إجراء لاعبي غزل المحلة المسحات الخاصة بفيروس كورونا قبل إنطلاق الدوري.

ومن المقرر أن يتم خضوع اللاعبين والجهاز الفني والإداري للمسحات صباح الأربعاء المقبل داخل النادي قبل مواجهة الرجاء في الأسبوع الـ18 من بطولة القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني برصيد 32 نقطة بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 مباريات والهزيمة في 3 مباريات.