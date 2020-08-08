رياضة | موعد إجراء بيلا مسحة كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد إجراء بيلا مسحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم نادي بيلا بأن يوم الاربعاء القادم ، موعد بإجراء المسحه الطيبه بمقر النادي لعدد 40 فرد من اللاعبين والجهاز الفني للفريق.

ويتذيل فريق بيلا المجموعة الثالثةبقيادة إبراهيم الشهيدى ، قبل 5 جولات من ختام الدور الثاني، برصيد 5نقطة ، جميعهم من التعادل في 5 مباريات، منهم 3 تعادلات على ملعبه، مقابل مباراتين بالخارج، وتلقى الهزيمة في 12 مباراة منهم 5 مباريات على ملعبه، مقابل 7 مباربات على ملعبه، لم يحقق بيلا أى فوز.

سجل لاعبيه 7 هدف بواقع 4 هدف على ملعبه، مقابل 3 هدف خارج ملعبه، واستقبل بيلا في مرماه 35 هدف، منهم16 هدف في ملعبه، مقابل 19 هدف خارج ملعبة.

ويملك بيلا أضعف خط دفاع وهجوم في المجموعة ، كما تلقى الفريق أكبر هزيمة من الرجاء 1/6، ومن الغزل 0/5.

ويبقى لفريق بيلا المطروحى 5 مباريات، سيلعب الحمام في الجولة ال18 على ملعبه مع فريق المنصورة، ثم يخرج للقاء المالية في الجولة 19، ثم يلاقى الحمام في الجولة 20،ثم يستضيف فريق غزل المحلة في الجولةال21، ويختتم بيلا الموسم خارج ملعبه بمواجهة دكرنس ٠