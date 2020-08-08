رياضة | راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر راموس يُعلق على خروج ريال مدريد من دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيرجو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني، أنه يشعر بالحزن بعد اقصاء فريقه من مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكتب اللاعب في منشور على حساباته بالشبكات الاجتماعية المختلفة: "انتهى موسم غريب كان له قسوته على الجميع، لا بد من إبراز فوزنا بالليغا، خاصة في ظل استثنائية الدوري هذا الموسم، وبالمثل كأس السوبر".

وأضاف راموس: "لكننا نشعر بالحزن بسبب تعرضنا للإقصاء من دوري الأبطال، كنا نرغب في المزيد، لكن علينا أن نرتاح لننافس على كل البطولات في الموسم المقبل لأن هذا النادي وتاريخه يستحقان المزيد، في الخسارة والفوز ريال مدريد سيبقى على الدوام".