رياضة | التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة الأهلي وأم صلال بالدوري القطري

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة الأهلي وأم صلال بالدوري القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة مباراة أم صلال بضيفه الأهلي اليوم السبت في الجولة العشرين من مسابقة دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وتقدم أم صلال بهدف سجله راؤول بيسيرا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وتعادل الأهلي عن طريق هدف سجله رامي فايز أبو شمالة، لاعب أم صلال، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 72.

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ورفع أم صلال رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، كما رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن.

وقام لاعبو أم صلال قبل بداية المباراة مع الأهلي بإرتداء قمصان العاملين في جمعية قطر الخيرية كرسالة تعبير واضحة عن تقدير جهودهم في مواجهة جائحة كورونا داخل وخارج قطر.