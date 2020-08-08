رياضة | طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب مفاجئ من نجم بيراميدز لإدارة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نبيل عماد دونجا نجم وسط نادي بيراميدز مع مسئولو نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية من أجل التعرف على أخر تطورات مفاوضاتهم مع فريقه.

ويريد الفارس الأبيض منذ فترة التعاقد مع دونجا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط وسط الفريق بلاعب مميز في الموسم المقبل.

ووافق نبيل دونجا على فكرة الانضمام إلى الزمالك ورحب بالأمر بشكل كبير بل ووقع على عقد مدته 4 مواسم مع الأبيض وطلب حسم الأمر مع إدارة نادي بيراميدز.

Advertisements

لذلك تواصل دونجا مع مسئولو القلعة البيضاء لمعرفة أخر تطورات الصفقة وما توصلوا إليه حتى الآن في المفاوضات مع نادي بيراميدز ليؤكد لهم رغبته في سرعة حسم الصفقة.

كما أكد مسئولو الزمالك إلى دونجا أن النادي لن يتنازل عن فكرة ضمه وسيبذل قصارى جهده لحسم الصفقة في هذا الصيف.

وأرسل الفارس الأبيض عرض رسمي إلى إدارة نادي بيراميدز لضم دونجا بعد ترحيب اللاعب بالفكرة ولكن إدارة النادي السماوي رفضت العرض وهي التي تعطل الصفقة حاليا بسبب عدم رغبته في بيع اللاعب.