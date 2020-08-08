رياضة | الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الخطيب يفاجئ لاعبي الأهلي بقرار فوري قبل مواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام إنبي، ضمن منافسات الدوري العام.

وجاء قرار بيبو، من أجل التواجد بجانب اللاعبين والجهاز الفني ومؤازرتهم في أولى مباريات الفريق بعد استئناف النشاط الرياضي.

وكان بيبو، قطع إجازته في الساحل الشمالي وعاد إلى القاهرة، من أجل الوقوف بجانب الفريق والذي تنتظره مباراة مرتقبة ضد إنبي بالدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي، مساء غدٍ الأحد على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الخامس عشر من الدوري المصري.