رياضة | قبل مباراة إنبي.. تاريخ مواجهات حلمي طولان مع 8 أندية ضد الأهلي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل مباراة إنبي.. تاريخ مواجهات حلمي طولان مع 8 أندية ضد الأهلي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي على ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساء الأحد ، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز بعد استئناف البطولة مجددا عقب فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويعتلي النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة، متفوقا على الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بينما يحتل فريق إنبي المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وتشهد دائمًا مواجهات الأهلي وإنبي الكثير من الندية والإثارة منذ صعود الفريق البترولي للدوري الممتاز موسم 2002 -2003، حيث تقابل الفريقين في 39 مباراة، فاز الأحمر في 27 مباراة، وخسر 5 مباريات، وحسم التعادل 7 مباريات بينهما.

ويقود فريق إنبي فنيًا في مباراته ضد الأهلي غدًا الأحد المدرب المخضرم حلمي طولان، والذي يمتلك تاريخًا كبيرًا من المباريات ضد المارد الأحمر مع عدد من الأندية المصرية.

تاريخ مواجهات حلمي طولان ضد الأهلي

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واجه حلمي طولان فريق الأهلي في 20 مباراة خلال قيادته لـ8 أندية مختلفة، فاز المدرب المخضرم في مباراتين فقط، مقابل 15 انتصارًا للمارد الأحمر، وحسم التعادل 3 مباريات بينهما، سجل لاعبو الأهلي 36 هدفًا، بينما سجلت الأندية التي دربها "طولان" 19 هدفًا.

قاد طولان فريق حرس الحدود في 10 مباريات ضد النادي الأهلي، فاز المارد الأحمر في 8 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحسم التعادل نتيجة مباراة بينهما.

وتولي حلمي طولان قيادة فريق المصري البورسعيدي في مباراة وحيدة ضد الأهلي انتهت بالتعادل 2/2، وقاد فريق بتروجيت في مباراة ايضًا ضد الأحمر خسرها الفريق البترولي بهدف دون رد، وبنفس النتيجة خسر "طولان" مباراة مع الشرطة ضد الفريق الأهلاوي.

وقاد طولان فريق الزمالك في مباراتين ضد الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2013، تعادل الفريقين في المباراة الأولي 1/1، وفاز المارد الأحمر 4/2 في لقاء الإياب.

واجه حلمي طولان فريق الأهلي في مباراتين خلال قيادته لفريق سموحة، وفاز المارد الأحمر 3/1، 1/0 على الترتيب، بينما قاد فريق طلائع الجيش في مباراة وحيدة خسرها الفريق العسكري بهدفين دون مقابل.

آخر مواجهات "طولان" ضد النادي الأهلي كانت خلال قيادته لفريق الإتحاد السكندري الموسم الماضي، وواجه المارد الأحمر في مباراتين، فاز زعيم الثغر في الدور الأول 4/3، وفاز المارد الأحمر بهدفين دون مقابل في الدور الثاني.