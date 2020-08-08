رياضة | مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365 الرياضي".. القاطرة الإفريقية يعود لحسابات فايلر

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365 الرياضي".. القاطرة الإفريقية يعود لحسابات فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى أحد أهدافه القديمة تحسبًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم "الخليج 365 الرياضي"، أن فايلر رشح النيجيري بليسنج إيليكي مهاجم لوزيرن السويسري، والذي يؤمن بقدراته اللاعب الفنية وقدرته على قيادة هجوم المارد الأحمر بالمواسم المقبلة.

ويأتي طلب فايلر، بعد اقتراب الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق، من الرحيل عن ملعب التتش بنهاية الموسم الجاري.

وكان إيليكي، قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للنادي الأهلي، في الانتقالات الشتوية الماضية، لولا توقف المفاوضات بسبب المقابل المادي.