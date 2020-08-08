رياضة | كواليس حوار زيدان مع بيل قبل توديع دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كواليس حوار زيدان مع بيل قبل توديع دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت وسائل إعلام إسبانية الضوء على الحديث الذي دار بين الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني ونجم الفريق الويلزي جاريث بيل قبل مواجهة مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن جاريث بيل قال لزيدان قبل مواجهة مانشستر سيتي:"هل سألعب أمام مانشستر سيتي؟".

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وذكر البرنامج الإسباني أن زين الدين زيدان رد على جاريث بيل قائلاً:"مهما حدث لن تلعب"، مما جعل النجم الويلزي يطلب من المدير الفني الإسباني عدم إستدعائه للسفر لمواجهة مانشستر.

ووعن عدم إستدعاء جاريث بيل لمواجهة مانشستر سيتي، قال زيدان:"استبعاد جاريث بيل كان بسبب شخصي وليس فنّي، لقد كانت محادثة بين مدرب ولاعبه ولن أخبركم بأي شيء".

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر عقب الخسارة بهدفين مقابل هدف على يد مانشستر سيتي على ملعب الإتحاد معقل المان سيتي علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف أيضاً.