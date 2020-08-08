رياضة | منافس الأهلي.. ضربة موجعة جديدة للوداد البيضاوي قبل صدام دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر منافس الأهلي.. ضربة موجعة جديدة للوداد البيضاوي قبل صدام دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق الوداد البيضاوي المغربي ضربة قوية قبل مواجهة الأهلي المرتقبة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت تقارير مغربية أن فريق الوداد سيفتقد خدمات مدافعه الشيخ كومارا عن مباريات الفريق المقبلة بسبب الإصابة.

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وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن كومارا سيغيب عن التدريبات لمدة شهر ونصف نظرا للإصابة القوية التى تعرض لها فى مباراة نهضة بركان الأخيرة والتى انتهت بخسارة الفريق الودادى (2-1).

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوداد سيعانى فى خط دفاعه خلال الفترة المقبلة نظرا لغياب المدافع الشاب أشرف دارى والذى يخوض حاليا فترة تأهيلية بعد الإصابة التى تعرض لها بقطع فى الرباط الصليبى.

ويعد الوداد منافسا للأهلى فى مسابقة دورى أبطال إفريقيا حيث سيلتقى الفريقين فى دور نصف النهائى، المباراة الأولى ستقام فى المغرب خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل، وستقام مباراة الإياب فى الثالث من أكتوبر المقبل.